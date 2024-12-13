Армия рф атаковала объекты энергетики на Львовщине: меняются графики отключений света
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Львовской области. По информации главы ОВА Максима Козицкого, пострадавших нет, но ожидаются изменения в графиках отключения электроэнергии.
Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Львовской области, однако обошлось без пострадавших, сообщил в пятницу глава ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, на данный момент информации о пострадавших нет. Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключения электроэнергии.
Дополнение
Министр энергетики Герман Галущенко указал, что энергетика Украины снова подверглась массированному удару РФ, энергетики работают над минимизацией последствий.
В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений на фоне атаки РФ. В настоящее время в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика.