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Армия рф атаковала Константиновку и Покровск: ранены 8 гражданских, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 18456 просмотра

Россияне ударили по Константиновке из РСЗО "Смерч", ранив супругов. В Покровске ранены мужчина, женщина и их 15-летний сын, а также еще трое гражданских.

Армия рф атаковала Константиновку и Покровск: ранены 8 гражданских, среди них - ребенок

Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области - в Константиновке и Покровске ранены 8 гражданских, в том числе ребенок, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Детали

По данным правоохранителей, 13 марта с рф ударили по Константиновке. Для поражения враг применил РСЗО "Смерч". В одном из домовладений ранены 46-летний горожанин и его жена 49 лет. Они получили минно-взрывные травмы, контузии и ссадины рук.

Также российские войска атаковали Покровск, попав по жилищам мирных жителей. В результате разрушения дома получили телесные повреждения мужчина 40 лет и 41-летняя женщина. Кроме того, травмирован их 15-летний сын. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Во время следующей атаки еще трое гражданских оказались в больнице. Это 50-летняя горожанка и мужчины 46 и 51 лет, которые в момент обстрела находились в торговом заведении. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Тип оружия устанавливается.

Добавим

По данным прокуратуры, начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты атаковали Донецкую область: погибли братья 11 и 13 лет11.03.25, 18:35 • 16009 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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