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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Армія рф атакувала Костянтинівку та Покровськ: поранено 8 цивільних, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 18460 перегляди

Росіяни вдарили по Костянтинівці з РСЗВ "Смерч", поранивши подружжя. У Покровську поранені чоловік, жінка та їхній 15-річний син, а також ще троє цивільних.

Армія рф атакувала Костянтинівку та Покровськ: поранено 8 цивільних, серед них - дитина

Окупанти продовжують завдавати ударів по Донеччині - у Костянтинівці та Покровську поранено 8 цивільних, в тому числі дитину, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Деталі

За даними правоохоронців, 13 березня зc рф вдарили по Костянтинівці. Для ураження ворог застосував РСЗВ "Смерч". В одному з домоволодінь поранено 46-річного містянина та його дружину 49 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, контузії й садна рук.

Також російські війська атакували Покровськ, поціливши по оселях мирних мешканців. Внаслідок руйнування будинку зазнали тілесних ушкоджень чоловік 40 років та 41-річна жінка. Крім того, травмовано їх 15-річного сина. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Під час наступної атаки ще троє цивільних опинились в лікарні. Це 50-річна містянка та чоловіки 46 і 51 років, які в момент обстрілу перебували в торговельному закладі. Вони дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Тип зброї встановлюється.

Додамо

За даними прокуратури, розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти атакували Донеччину: загинули брати 11 і 13 років11.03.25, 18:35 • 16010 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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