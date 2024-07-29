российские войска атаковали Днепровский район Херсона, 42-летний мужчина получил взрывную травму, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал мужчина, который находился в кафе.

"42-летний пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Бригада "скорой" доставила его в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

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