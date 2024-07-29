российские войска атаковали Днепровский район Херсона, сбросив взрывчатку с дрона на кафе. 42-летний мужчина получил взрывную травму и ранение голени, он доставлен в больницу.
российские войска атаковали Днепровский район Херсона, 42-летний мужчина получил взрывную травму, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал мужчина, который находился в кафе.
"42-летний пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Бригада "скорой" доставила его в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.
На Херсонщині внаслідок обстрілу з боку рф загинула жінка, постраждав чоловік27 июля 2024, 18:14 • 56973 просмотра