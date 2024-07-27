На Херсонщине в результате вражеского обстрела один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

В Херсонской городской территориальной общине из-за обстрелов со стороны оккупационных войск погибла 37-летняя женщина.

Вражеская атака состоялась около 16.00 в Антоновке.

Также, около 19.00 под обстрел в Корабельном районе Херсона попал 54-летний мужчина. Он получил легкие повреждения, в частности минно-взрывную травму и контузию. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

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