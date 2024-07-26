Российские войска бросили взрывчатку с дрона на жителей Херсона, которые находились возле магазина. В результате атаки пять человек пострадали, сообщила в пятницу Херсонская ОВА, передает УНН.

В Херсоне пять человек пострадали в результате атаки российского беспилотника. Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на херсонцев, которые находились возле магазина - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина.

Всех пострадавших бригады "экстренки" доставили в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медпомощь.

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