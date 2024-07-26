Киев • УНН
Российские войска атаковали жителей Херсона, сбросив взрывчатку с дрона возле магазина. Пять человек получили взрывные травмы и осколочные ранения, они доставлены в больницы в среднем состоянии тяжести.
Российские войска бросили взрывчатку с дрона на жителей Херсона, которые находились возле магазина. В результате атаки пять человек пострадали, сообщила в пятницу Херсонская ОВА, передает УНН.
В Херсоне пять человек пострадали в результате атаки российского беспилотника. Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на херсонцев, которые находились возле магазина
Как отмечается, взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина.
Всех пострадавших бригады "экстренки" доставили в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медпомощь.
На Херсонщині знищено 10 "шахедів", через уламки у Херсоні були пожежі, за добу є загиблий та 7 поранених26 июля 2024, 05:50 • 20560 просмотров