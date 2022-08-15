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Армия Израиля заявила, что обнаружила тайный тоннель для атаки из Сектора Газа

Киев • УНН

 • 280397 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В понедельник израильская армия заявила, что обнаружила и заблокировала туннель, что ведет из сектора Газа, который был вырыт правителями палестинского анклава ХАМАС. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Армия Израиля заявила, что обнаружила тайный тоннель для атаки из Сектора Газа

Детали

Израиль заявляет, что группа боевиков стремится использовать так называемые штурмовые тоннели для похищения израильских солдат или гражданских лиц как "козырь" при обмене пленными.

Израильские военные заявили, что идентифицировали тоннель "с двумя маршрутами, принадлежащими террористической организации ХАМАС, прорытыми в северной части сектора Газа".

Тоннель "пересек израильскую территорию", сообщил бригадный генерал Нимрод Алони.

Армия заявила, что тоннель был "нейтрализован".

ХАМАС ответил, что "палестинское сопротивление имеет право использовать все средства для усиления своих возможностей против высокомерия и преступности Израиля".

Добавим

Эта новость появилась чуть больше чем через неделю после того, как трехдневный конфликт между Израилем и боевиками "Исламского джихада" в Газе закончился перемирием при посредничестве Египта.

По меньшей мере 49 палестинцев, в том числе несколько боевиков "Исламского джихада" и 17 детей, погибли в результате насилия, а в Израиле три человека получили осколочные ранения.

Дополнение

Группы в Газе, густонаселенной прибрежной территории, где проживают 2,3 миллиона человек, использовали тоннели с 2007 года, когда Израиль ввел блокаду в ответ на захват власти там ХАМАСом.

Контрабандисты также создали сеть тоннелей на границе с Египтом, чтобы ввозить все - от товаров для дома до автомобилей и оружия.

В последние годы Египет разрушил большую часть этих тоннелей.

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