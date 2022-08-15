Армія Ізраїлю заявила, що виявила таємний тунель для атаки із Сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У понеділок ізраїльська армія заявила, що виявила та заблокувала тунель, що веде із сектору Газа, який був виритий правителями палестинського анклаву ХАМАС. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Ізраїль заявляє, що група бойовиків прагне використовувати так звані штурмові тунелі для викрадення ізраїльських солдатів або цивільних осіб як "козир" під час обміну полоненими.
Ізраїльські військові заявили, що ідентифікували тунель "з двома маршрутами, що належать терористичній організації ХАМАС, проритими у північній частині сектора Газа".
Тунель "перетнув ізраїльську територію", повідомив бригадний генерал Німрод Алоні.
Армія заявила, що тунель був "нейтралізований".
ХАМАС відповів, що "палестинський опір має право використовувати всі засоби для посилення своїх можливостей проти зарозумілості та злочинності Ізраїлю".
Додамо
Ця новина з'явилася трохи більше ніж через тиждень після того, як триденний конфлікт між Ізраїлем та бойовиками "Ісламського джихаду" в Газі закінчився перемир'ям за посередництва Єгипту.
Щонайменше 49 палестинців, у тому числі кілька бойовиків "Ісламського джихаду" та 17 дітей, загинули внаслідок насильства, а в Ізраїлі троє людей отримали осколкові поранення.
Доповнення
Групи в Газі, густонаселеній прибережній території, де проживає 2,3 мільйона людей, використовували тунелі з 2007 року, коли Ізраїль ввів блокаду у відповідь на захоплення влади там ХАМАСом.
Контрабандисти також створили мережу тунелів на кордоні з Єгиптом, щоб ввозити все - від товарів для дому до автомобілів та зброї.
В останні роки Єгипет зруйнував більшу частину цих тунелів.