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"Армия дронов": укомплектовано еще 8 новых ударных рот БПЛА

"Армия дронов": укомплектовано еще 8 новых ударных рот БПЛА

Киев • УНН

 • 1852078 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Проект «Армия дронов» укомплектовал еще 8 новых ударных рот БПЛА. Об этом сообщает Госспецсвязи, передает УНН.

Цитата

«В рамках проекта «Армия дронов» Минцифры, Госспецсвязи и Генеральный штаб ВСУ укомплектовали восемь новых ударных рот БПЛА: наши защитники получили пикапы, ударные коптеры и fpv-дроны», - говорится в сообщении.

Детали

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сейчас происходит самая технологическая война в мире, которая требует эффективных действий.

«Создание ударных рот БПЛА – это беспрецедентный и своевременный шаг. Благодарен Генштабу ВСУ и Минобороны за инновационный подход в принятии решений. Три ударные роты БПЛА, которые были сформированы ранее, уже показывают мощные результаты на фронте. Наша задача – обеспечить и других необходимыми технологиями. Уверен, они помогут бойцам одерживать новые победы на фронте и сохранять жизни наших защитников и защитниц», – отметил Федоров.

Сообщается, что все беспилотники, переданные восьми ударным ротам БПЛА, – украинского производства и были приобретены в рамках платформы Президента Владимира Зеленского UNITED24 и за средства государственного бюджета.

«В рамках Армии дронов мы уже приобрели более трех тысяч комплексов БПЛА. Всего планируем в этом году 200 тысяч дронов. Задача наших бойцов – уничтожение врага и освобождение родной земли, а миссия Армии дронов – сделать все, чтобы максимально обеспечить защитников необходимыми беспилотниками», – отметил Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

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В Госспецсвязи напомнили, что в марте в составе ВСУ уже созданы первые три отдельные роты ударных БПЛА. Они основываются почти во всех боевых бригадах и будут управлять беспилотной авиацией с новой доктриной применения беспилотников, подходом к обучению и менеджменту. Подразделения ударных БПЛА усилят огневые и разведывательные возможности пехоты на передовых позициях и помогут еще эффективнее преодолевать врага в горячих точках.

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