Армен Саркисян умер в реанимации после взрыва в ЖК в москве - росСМИ

Президент так называемой "федерации бокса "днр" и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян умер в реанимации от полученных травм после взрыва в элитном ЖК "Алые паруса" в москве. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Предварительная причина - проникающее осколочное ранение груди в районе сердца", - пишет в частности Mash.

Напомним

Ранее УНН писал, что Армен Саркисян выжил после взрыва в ЖК "Алые паруса" в москве, но находился в коме с ампутированной ногой.