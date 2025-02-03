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Армен Саркисян умер в реанимации после взрыва в ЖК в москве - росСМИ

Армен Саркисян умер в реанимации после взрыва в ЖК в москве - росСМИ

Киев  •  УНН

 • 9660 просмотра

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Армен Саркисян умер в реанимации от осколочного ранения в сердце. Взрыв произошел в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в москве.

Президент так называемой "федерации бокса "днр" и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян умер в реанимации от полученных травм после взрыва в элитном ЖК "Алые паруса" в москве. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали 

"Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Предварительная причина - проникающее осколочное ранение груди в районе сердца", - пишет в частности Mash.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Армен Саркисян выжил после взрыва в ЖК "Алые паруса" в москве, но находился в коме с ампутированной ногой.

Алина Волянская

Алина Волянская

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