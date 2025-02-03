Армен Саркісян помер у реанімації після вибуху в ЖК у москві - росЗМІ

Президент так званої "федерації боксу "днр" та засновник батальйону "Арбат" Армен Саркісян помер у реанімації від отриманих травм після вибуху в елітному ЖК "Алиє паруса" у москві. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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"Армен Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина - проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця", - пише зокрема Mash.

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Раніше УНН писав, що Армен Саркісян вижив після вибуху в ЖК "Алиє паруса" у москві, але перебував у комі з ампутованою ногою.