Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут

Руководитель Совета директоров компании "Дарница" Екатерина Загорий подтвердила, что препараты дарницкого производства уступают в цене другим производителям. Несмотря на это, она продолжила обвинять аптеки в снижении продаж продукции "Дарницы" вместо того, чтобы обратить внимание на спрос потребителей, пишет УНН.

В своем посте Екатерина Загорий решила на примере популярного препарата от заложенности носа с действующим веществом ксилометазолин "разложить все по полочкам" и объяснить, почему аптеки – это зло. Однако что-то пошло не так.

По ее словам, самым дешевым является препарат "Эвказолин аква" производства компании "Фармак". Этот препарат - лидер рынка ксилометазолинов в стране, и его можно приобрести, например, в Киеве по цене от 92.00 до 173.30 гривен.

При этом, по данным Загорий, американский аналог от компании Johnson & Johnson "Тизин" в Киеве стоит от 109.00 до 175.00 гривен.

В то же время, по ее словам, "Ринозал" производства завода "Дарница" в их фирменной аптеке в Киеве, которая, по словам Загорий, предлагает самые дешевые цены, стоит 116.10 гривен, в других аптеках – немного дороже.

Швейцарский аналог "Отривин" производства Haleon UK Trading Ltd обойдется киевлянам от 126.33 до 195.23 гривен.

Поэтому на этом примере становится понятно, что потребители имеют широкий выбор аналогичных препаратов с разной ценовой политикой. От этого доступность лекарств никоим образом не сократилась, а наоборот - широкий выбор по приемлемым ценам позволяет пациенту самому выбирать нужный препарат.

В этом контексте стоит отметить несколько ключевых вещей. Первое – производитель формирует 72% стоимости препаратов. Остаток делят между собой дистрибьютор и аптека, ведь их наценка регулируется законом. Для дистрибьюторов она составляет 8%, а средняя наценка аптек сегодня при действующих ограничениях - 18-22%. Ни поставщик, ни фармритейл не могут ставить более высокую цену, чем предусмотрено законодательством, потому что рискуют потерять лицензию.

Как справедливо отметили в комментариях под постом Екатерины Загорий, у производителей лекарств самая высокая маржинальность бизнеса.

Я, как бывший директор аптечного бизнеса, на стороне аптек. Хотя бы потому, что EBITDA маржа производителей 30-50%, дистрибьюторов - 1-3%, аптечных сетей - 1-5%. И гибкости в операционном менеджменте (доходы и расходы) у производителей несколько больше - написал Александр Чередайко.

Второе – в соответствии с новыми правилами регулирования фармацевтического рынка, пролоббированными именно представителями "Дарницы", аптеки обязаны иметь в ассортименте самый дешевый по действующему веществу препарат на рынке, а фармацевты – предлагать его покупателям. Поэтому очевидно, из 10 пациентов, которые придут за ксилометазолином – 9 выберут препарат от "Фармака", потому что он самый доступный.

Третье – после запрета с 1 марта маркетинговых соглашений между аптеками и производителями, когда производители платили за то, чтобы их препарат фармацевты предлагали в первую очередь, ситуация изменилась. Аптеки больше не обязаны продвигать те или иные лекарства и руководствуются в своей работе исключительно потребительским спросом, как и любой другой ритейл.

Однако такая ситуация, очевидно, не устраивает представителей "Дарницы", ведь по ценовым критериям их препараты уступают многим другим производителям. И теперь, как представляется, они пытаются через публичное давление на аптечные сети заставить аптеки работать по старым правилам и продвигать дарницкие препараты. Очевидно, что некоторым производителям необходимо больше внимания концентрировать на построении собственного бренда, пересмотре ценовых предложений, вместо того, чтобы пытаться заставить рынок работать по правилам одного игрока.

