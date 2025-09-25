$41.410.03
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентября
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
06:09 • 40552 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут

Киев • УНН

 • 10730 просмотра

Екатерина Загорий, руководитель Совета директоров "Дарницы", заявила, что препараты ее компании уступают в цене другим производителям, но обвинила аптеки в снижении продаж. Она сравнила цены на ксилометазолин, где "Ринозал" от "Дарницы" дороже "Эвказолина аква" от "Фармак" и американского "Тизина".

Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут

Руководитель Совета директоров компании "Дарница" Екатерина Загорий подтвердила, что препараты дарницкого производства уступают в цене другим производителям. Несмотря на это, она продолжила обвинять аптеки в снижении продаж продукции "Дарницы" вместо того, чтобы обратить внимание на спрос потребителей, пишет УНН.

В своем посте Екатерина Загорий решила на примере популярного препарата от заложенности носа с действующим веществом ксилометазолин "разложить все по полочкам" и объяснить, почему аптеки – это зло. Однако что-то пошло не так.

По ее словам, самым дешевым является препарат "Эвказолин аква" производства компании "Фармак". Этот препарат - лидер рынка ксилометазолинов в стране, и его можно приобрести, например, в Киеве по цене от 92.00 до 173.30 гривен.

При этом, по данным Загорий, американский аналог от компании Johnson & Johnson "Тизин" в Киеве стоит от 109.00 до 175.00 гривен.

В то же время, по ее словам, "Ринозал" производства завода "Дарница" в их фирменной аптеке в Киеве, которая, по словам Загорий, предлагает самые дешевые цены, стоит 116.10 гривен, в других аптеках – немного дороже.

Швейцарский аналог "Отривин" производства Haleon UK Trading Ltd обойдется киевлянам от 126.33 до 195.23 гривен.

Поэтому на этом примере становится понятно, что потребители имеют широкий выбор аналогичных препаратов с разной ценовой политикой. От этого доступность лекарств никоим образом не сократилась, а наоборот - широкий выбор по приемлемым ценам позволяет пациенту самому выбирать нужный препарат.

В этом контексте стоит отметить несколько ключевых вещей. Первое – производитель формирует 72% стоимости препаратов. Остаток делят между собой дистрибьютор и аптека, ведь их наценка регулируется законом. Для дистрибьюторов она составляет 8%, а средняя наценка аптек сегодня при действующих ограничениях - 18-22%. Ни поставщик, ни фармритейл не могут ставить более высокую цену, чем предусмотрено законодательством, потому что рискуют потерять лицензию.

Как справедливо отметили в комментариях под постом Екатерины Загорий, у производителей лекарств самая высокая маржинальность бизнеса.

Я, как бывший директор аптечного бизнеса, на стороне аптек. Хотя бы потому, что EBITDA маржа производителей 30-50%, дистрибьюторов - 1-3%, аптечных сетей - 1-5%. И гибкости в операционном менеджменте (доходы и расходы) у производителей несколько больше

- написал Александр Чередайко.

Второе – в соответствии с новыми правилами регулирования фармацевтического рынка, пролоббированными именно представителями "Дарницы", аптеки обязаны иметь в ассортименте самый дешевый по действующему веществу препарат на рынке, а фармацевты – предлагать его покупателям. Поэтому очевидно, из 10 пациентов, которые придут за ксилометазолином – 9 выберут препарат от "Фармака", потому что он самый доступный.

Третье – после запрета с 1 марта маркетинговых соглашений между аптеками и производителями, когда производители платили за то, чтобы их препарат фармацевты предлагали в первую очередь, ситуация изменилась. Аптеки больше не обязаны продвигать те или иные лекарства и руководствуются в своей работе исключительно потребительским спросом, как и любой другой ритейл.

Однако такая ситуация, очевидно, не устраивает представителей "Дарницы", ведь по ценовым критериям их препараты уступают многим другим производителям. И теперь, как представляется, они пытаются через публичное давление на аптечные сети заставить аптеки работать по старым правилам и продвигать дарницкие препараты. Очевидно, что некоторым производителям необходимо больше внимания концентрировать на построении собственного бренда, пересмотре ценовых предложений, вместо того, чтобы пытаться заставить рынок работать по правилам одного игрока.

Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты

Лилия Подоляк

