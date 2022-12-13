Аргентина вышла в финал ЧМ-2022 по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Аргентинцы на “Национальном стадионе” в Лусаиле нанесли поражение команде Хорватии (3:0), передает УНН.
Детали
Авторы голов: Лионель Месси (реализовал пенальти на 34-й минуте), Ривера Хулиана Альвареса Рикардо (39, 69).
Второй финалист определится 14 декабря в противостоянии действующего обладателя титула Франции и команды Марокко (21.00, “Эль-Байт”, Эль-Хаур). Матч за третье место с участием Хорватии пройдет 17 декабря на арене “Халифа” в Доси (17.00).
Дополнение
Финал ЧМ-2022 с Аргентиной состоится 18 декабря на “Национальном стадионе” в Лусаиле (17.00).