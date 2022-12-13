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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аргентина вышла в финал ЧМ-2022 по футболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Аргентинцы на “Национальном стадионе” в Лусаиле нанесли поражение команде Хорватии (3:0), передает УНН.

Детали

Авторы голов: Лионель Месси (реализовал пенальти на 34-й минуте), Ривера Хулиана Альвареса Рикардо (39, 69).

Второй финалист определится 14 декабря в противостоянии действующего обладателя титула Франции и команды Марокко (21.00, “Эль-Байт”, Эль-Хаур). Матч за третье место с участием Хорватии пройдет 17 декабря на арене “Халифа” в Доси (17.00).

Дополнение

Финал ЧМ-2022 с Аргентиной состоится 18 декабря на “Национальном стадионе” в Лусаиле (17.00).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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