Аргентина вийшла у фінал ЧС-2022 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Аргентинці на “Національному стадіоні” у Лусаїлі завдали поразки команді Хорватії (3:0), передає УНН.
Деталі
Автори голів: Ліонель Мессі (реалізував пенальті на 34-й хвилині), Рівера Хуліан Альварес Рікардо (39, 69).
Другий фіналіст визначиться 14 грудня у протистоянні чинного володаря титулу Франції та команди Марокко (21.00, “Ель-Байт”, Ель-Хаур). Матч за третє місце за участю Хорватії пройде 17 грудня на арені “Халіфа” у Досі (17.00).
Доповнення
Фінал ЧС-2022 з Аргентиною відбудеться 18 грудня на “Національному стадіоні” у Лусаїлі (17.00).