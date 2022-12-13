Аргентина вийшла у фінал ЧС-2022 з футболу

Деталі

Автори голів: Ліонель Мессі (реалізував пенальті на 34-й хвилині), Рівера Хуліан Альварес Рікардо (39, 69).

Другий фіналіст визначиться 14 грудня у протистоянні чинного володаря титулу Франції та команди Марокко (21.00, “Ель-Байт”, Ель-Хаур). Матч за третє місце за участю Хорватії пройде 17 грудня на арені “Халіфа” у Досі (17.00).

Доповнення

Фінал ЧС-2022 з Аргентиною відбудеться 18 грудня на “Національному стадіоні” у Лусаїлі (17.00).