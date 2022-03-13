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Арестович: враг сосредотачивает усилия на наступлении в зоне ООС

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупационные войска определились с направлениями основных усилий и сосредоточивают их на наступлении на силы обороны в зоне ООС. Об этом заявил на брифинге в воскресенье советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

“Уважаемые друзья, 18 сутки войны и наша ежедневная утренняя сводка. Противник определился с направлениями основных усилий и сосредоточивает свои усилия на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Мы сдерживаем его, наносим мощные ответные удары", - сказал Арестович.

Детали

По его словам, сегодня ночью было уничтожено "значительное количество живой техники и силы противника” в Херсонской области.

Держится Мариуполь, держится Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область.

"Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и сейчас осуществляет меры для перегруппировки, подтягивания сил и активных боевых действий в настоящее время не проводит”, - сообщил советник главы ОП.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13 марта боевые потери российских захватчиков составляют более 12 тысяч живой силы.

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