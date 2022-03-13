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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Свіжі дані про втрати ворога: понад 12 тисяч вояків та 74 літаки

Свіжі дані про втрати ворога: понад 12 тисяч вояків та 74 літаки

Київ • УНН

 • 137677 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на 13 березня бойові втрати російських загарбників становлять понад 12 тисяч живої сили. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію оприлюднену Генштабом ЗСУ.

Цитата

«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 12 000 осіб, танків ‒ 374 од, бойових броньованих машин ‒ 1226 од», - йдеться у повідомленні.

Знищено також 140 ворожих артилерійських систем, 62 РСЗВ, 34 засоби ППО, 74 літаки, 86 гелікоптерів, 600 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі/катери, 60 цистерн з ПММ, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюються.

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