Свіжі дані про втрати ворога: понад 12 тисяч вояків та 74 літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на 13 березня бойові втрати російських загарбників становлять понад 12 тисяч живої сили. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію оприлюднену Генштабом ЗСУ.
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«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 12 000 осіб, танків ‒ 374 од, бойових броньованих машин ‒ 1226 од», - йдеться у повідомленні.
Знищено також 140 ворожих артилерійських систем, 62 РСЗВ, 34 засоби ППО, 74 літаки, 86 гелікоптерів, 600 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі/катери, 60 цистерн з ПММ, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Дані уточнюються.
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