Свежие данные о потерях врага: более 12 тысяч воинов и 74 самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на 13 марта боевые потери русских захватчиков составляют более 12 тысяч живой силы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Генштабом ВСУ.
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"Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили: личного состава - свыше 12 000 человек, танков ‒ 374 ед, боевых бронированных машин ‒ 1226 ед", - говорится в сообщении.
Уничтожены также 140 вражеских артиллерийских систем, 62 РСЗО, 34 средства ПВО, 74 самолета, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, 3 корабли/катера, 60 цистерн с ГСМ, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Данные уточняются.
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