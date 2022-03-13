Свежие данные о потерях врага: более 12 тысяч воинов и 74 самолета

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"Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили: личного состава - свыше 12 000 человек, танков ‒ 374 ед, боевых бронированных машин ‒ 1226 ед", - говорится в сообщении.

Уничтожены также 140 вражеских артиллерийских систем, 62 РСЗО, 34 средства ПВО, 74 самолета, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, 3 корабли/катера, 60 цистерн с ГСМ, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются.

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