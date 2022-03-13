Арестович: ворог зосереджує зусилля на наступі в зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупаційні війська визначились з напрямками основних зусиль і зосереджують їх на наступі на сили оборони в зоні ООС. Про це заявив на брифінгу в неділю радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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“Шановні друзі, 18 доба війни і наше щоденне ранкове зведення. Противник визначився з напрямками основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Ми стримуємо його, наносимо потужних ударів у відповідь”, - сказав Арестович.
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З його слів, сьогодні вночі була знищена “значна кількість живої техніки і сили противника” в Херсонській області.
Тримається Маріуполь, тримається Харків, Чернігів, Суми, Київщина.
«Переважно на півночі та в районі Харкова противник зупинений і зараз здійснює заходи для перегрупування, підтягування сил і активних бойових дій у теперішній час не проводить”, - повідомив радник глави ОП.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 13 березня бойові втрати російських загарбників становлять понад 12 тисяч живої сили.