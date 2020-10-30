Арестович: Украина созвала подгруппу ТКГ по безопасности и ждет ответа России и ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы рассматривают обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинских позиций в районе Водяного Донецкой области как попытку срыва договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня. Украинская сторона с помощью координационных механизмов ТКГ прекратила обстрелы и инициирует экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности. Об этом сообщил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.
"Представители незаконных вооруженных формирований вчера открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного. В результате таких действий ранен один и убиты два наших военных. Кроме того, к северу от Золотого-4 противник с помощью беспилотника сбросил гранату ВОГ-25 на наши позиции, из-за чего один украинский военный получил множественные ранения", - сообщил Алексей Арестович.
По его словам, утром в пятницу, 30 октября, боевики продолжили прицельные обстрелы в районе населенного пункта Водяное.
"Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ квалифицируют это как инцидент, который, во-первых, привел к трагическим последствиям, а во-вторых, как имеющий признаки сознательной эскалации конфликта и направленный на целенаправленный срыв договоренностей об установившемся режиме прекращения огня, который продолжается с 27 июля", - отметил советник украинской делегации в ТКГ.
В связи с этим, как сообщил Алексей Арестович, украинская сторона задействовала координационные механизмы в рамках Трехсторонней контактной группы с ОБСЕ и российской стороной и с их помощью прекратила обстрелы.
"Также мы сейчас инициировали экстренное заседание рабочей группы по безопасности и ждем ответа от российской стороны и от ОБСЕ", - подчеркнул Алексей Арестович.
Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки, 29 октября, боевики пять раз нарушили "режим тишины", погибло двое военных.
Напомним, что Украина созывает экстренное заседание в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.