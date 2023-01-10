Арестович рассказал, когда россия снова может массово атаковать Украину

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"Ждем обстрела крылатыми ракетами и иранскими дронами. Если охарактеризовать ситуацию – мы в обороне. Но за это время мы накапливаем силы, а потом случается что-то вроде Харьковской или Херсонской операции", — сказал Арестович.

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Пока не фиксируется создание мощной ударной группировки, каким бы враг мог осуществить вторжение на Украину из Беларуси. Однако Россия активно давит на РБ, чтобы ее подразделения присоединились к полномасштабной войне. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко во время брифинга.