Арестович рассказал, когда россия снова может массово атаковать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным заявил, что россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Это может произойти 12-15 января.
Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию Арестовича.
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"Ждем обстрела крылатыми ракетами и иранскими дронами. Если охарактеризовать ситуацию – мы в обороне. Но за это время мы накапливаем силы, а потом случается что-то вроде Харьковской или Херсонской операции", — сказал Арестович.
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Пока не фиксируется создание мощной ударной группировки, каким бы враг мог осуществить вторжение на Украину из Беларуси. Однако Россия активно давит на РБ, чтобы ее подразделения присоединились к полномасштабной войне. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко во время брифинга.