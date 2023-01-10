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Арестович розповів, коли росія знову може масово атакувати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, адвокатом, журналістом Марком Фейгіним заявив, що росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Це може статись 12-15 січня.

Про це пише УНН з посиланням на трансляцію Арестовича.

Арестович розповів, коли росія знову може масово атакувати Україну

Цитата

"Чекаємо на обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами. Якщо охарактеризувати ситуацію – ми в обороні. Але за цей час ми накопичуємо сили, а потім трапляється щось на зразок Харківської чи Херсонської операції", — сказав Арестович.

Додамо

Наразі не фіксується створення потужного ударного угрупування яким би ворог міг здійснити вторгнення на Україну з Білорусі. Проте рф активно тисне на рб, щоб її підрозділи долучилися до повномасштабно війни. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України, прессекретар Андрій Демченко під час брифінгу.

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