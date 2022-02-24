Ситуация в Гостомеле: Арестович сначала сообщил, что аэродром отбили, а затем уточнил – бой все еще продолжается

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“По предварительным данным, Гостомельский аэродром отбит ВСУ. Десант уничтожен”, — написал Арестович в Facebook.

Однако впоследствии Арестович удалил свое сообщение и написал, что бой все еще продолжается - работает артиллерия и танки.

"Уточняю. Все еще продолжается бой. Работает наша артиллерия и танки. Предварительное сообщение я удалил, чтобы избежать недоразумений", - написал советник.

Напомним

Ранее появилось информация о возможном захвате аэродрома. Была подтверждена высадка на нем российского десанта.

Президент Украины сообщил, что десант заблокирован и отдан приказ об уничтожении.