Ситуация в Гостомеле: Арестович сначала сообщил, что аэродром отбили, а затем уточнил – бой все еще продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что аэродром в Гостомеле, неподалеку Киева, отбит, сообщает УНН.
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“По предварительным данным, Гостомельский аэродром отбит ВСУ. Десант уничтожен”, — написал Арестович в Facebook.
Однако впоследствии Арестович удалил свое сообщение и написал, что бой все еще продолжается - работает артиллерия и танки.
"Уточняю. Все еще продолжается бой. Работает наша артиллерия и танки. Предварительное сообщение я удалил, чтобы избежать недоразумений", - написал советник.
Напомним
Ранее появилось информация о возможном захвате аэродрома. Была подтверждена высадка на нем российского десанта.
Президент Украины сообщил, что десант заблокирован и отдан приказ об уничтожении.