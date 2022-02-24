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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 11205 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Ситуація у Гостомелі: Арестович спершу повідомив, що аеродром відбили, а потім уточнив - бій все ще триває

Ситуація у Гостомелі: Арестович спершу повідомив, що аеродром відбили, а потім уточнив - бій все ще триває

Київ • УНН

 • 341568 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що аеродром у Гостомелі, неподалік Києва, відбитий, повідомляє УНН.

Цитата

“За попередніми даними, Гостомельський аеродром відбитий ЗСУ. Десант знищений", - написав Арестович у Facebook.

Проте згодом Арестович видалив свій допис і написав, що бій все ще триває - працює артилерія і танки.

"Уточнюю. Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки. Попередній допис я видалив, щоб уникнути непорозумінь", - написав радник.

Нагадаємо

Раніше з'явилася інформація про можливе захоплення аеродрому. Була підтверджена висадка на ньому російського десанту.
Президент України повідомив, що десант заблокований і відданий наказ про знищення.

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