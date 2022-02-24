Російський десант у Гостомелі блокують, є наказ на знищення – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російський десант у Гостомелі під Києвом блокують, є наказ на знищення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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"Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення", - сказав Зеленський.
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Повідомили, що росіяни атакували аеродром у Гостомелі під Києвом.
Раніше зазначали, що біля Гостомеля у Київській області Збройні сили України знищили два російські гелікоптери.
Додамо
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.