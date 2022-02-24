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Російський десант у Гостомелі блокують, є наказ на знищення – Зеленський

Російський десант у Гостомелі блокують, є наказ на знищення – Зеленський

Київ • УНН

 • 308528 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російський десант у Гостомелі під Києвом блокують, є наказ на знищення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення", - сказав Зеленський.

Доповнення

Повідомили, що росіяни атакували аеродром у Гостомелі під Києвом.

Раніше зазначали, що біля Гостомеля у Київській області Збройні сили України знищили два російські гелікоптери.

Додамо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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