Российский десант в Гостомеле блокируют, есть приказ на уничтожение – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российский десант в Гостомеле под Киевом блокируют, есть приказ на уничтожение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
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"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", - сказал Зеленский.
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Сообщили, что россияне атаковали аэродром в Гостомеле под Киевом.
Ранее отмечали, что возле Гостомеля в Киевской области вооруженные силы Украины уничтожили два российских вертолета.
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Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.