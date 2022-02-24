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15 марта, 19:03 • 94689 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126404 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115140 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109414 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100345 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96204 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84021 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский десант в Гостомеле блокируют, есть приказ на уничтожение – Зеленский

Российский десант в Гостомеле блокируют, есть приказ на уничтожение – Зеленский

Киев • УНН

 • 308524 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российский десант в Гостомеле под Киевом блокируют, есть приказ на уничтожение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", - сказал Зеленский.

Дополнение

Сообщили, что россияне атаковали аэродром в Гостомеле под Киевом.

Ранее отмечали, что возле Гостомеля в Киевской области вооруженные силы Украины уничтожили два российских вертолета.

Добавим

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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