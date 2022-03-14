Арестович: оккупанты определились с основными направлениями оперативных усилий

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“Ситуация остается контролируемой военно-политическим руководством Украины. Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику в районах его сосредоточения. Сейчас можно сказать что противник определился с основными направлениями оперативных усилий. Это, во-первых, зона ООС, город Мариуполь и город Николаев”, - сказал Арестович.

“В Киевской, Черниговской, Сумкой, Харьковской ситуация остается более спокойной. Часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток нашей страны, в те операционные районы, и это все могло произойти благодаря мужественному сопротивлению жителей Киева и сил обороны Киева, Чернигова, Харькова и Сум. Там противник становится в оборону, мы наносим по нему удары, и наступательных действий он не совершает”, - сообщил он.

Детали

Со слов советника главы ОП, в течение суток отлично сработали украинские воздушные силы, согласно докладу они сбили по меньшей мере семь летательных аппаратов противника, из них 4 самолета, 2 вертолета, один БПЛА оперативно-тактического уровня и количество крылатых ракет, которые устанавливаются.

“Противник ночью наносил ответные удары по городам Украины, к чему мы к сожалению уже привыкли. Но это - попытка отомстить нам за очень искусную работу наших воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары по противнику в Херсонской области, в зоне ООС и в районе Киевской области”, - добавил он.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли более 12 тысяч человек, 77 самолетов и 90 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.