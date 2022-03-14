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Арестович: окупанти визначились з основними напрямками оперативних зусиль

Арестович: окупанти визначились з основними напрямками оперативних зусиль

Київ • УНН

 • 121476 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти визначились з основними напрямками оперативних зусиль: це зона ООС, місто Маріуполь і місто Миколаїв. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович на брифінгу у понеділок, пише УНН.

Цитата

“Ситуація залишається контрольованою воєнно-політичним керівництвом України. Збройні сили України завдають потужних ударів по противнику в районах його зосередження. Зараз можна сказати що противник визначився з основними напрямками оперативних зусиль. Це, по-перше, зона ООС, місто Маріуполь і місто Миколаїв”, - сказав Арестович.

“На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація залишається більш спокійною. Частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід нашої країни, в саме ті операційні райони, і це все могло статись завдяки мужньому супротиву мешканців Києва і сил оборони Києва, Чернігова, Харкова і Сум. Там противник стає в оборону, ми завдаємо по ньому ударів, і наступальних дій він не вчиняє”, - повідомив він.

Деталі

Зі слів радника голови ОП, протягом доби відмінно спрацювали українські повітряні сили, згідно доповіді вони збили щонайменше сім літальних апаратів противника, з них 4 літаки, 2 вертольоти, один БПЛА оперативно-тактичного рівня і кількість крилатих ракет, які встановлюються.

“Противник вночі наносив удари у відповідь по містам України, до чого ми нажаль уже звикли. Але це – намагання помститись нам за дуже вправну роботу наших повітряних сил, наших ударних підрозділів, ракетних військ і артилерії, які завдали нищівних ударів по противнику у Херсонській області, в зоні ООС і в районі Київщини”, - додав він.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили понад 12 тисяч осіб, 77 літаків, 90 вертольотів та сотні одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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