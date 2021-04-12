Арестович: до сентября каждый день будет нести угрозу эскалации со стороны РФ

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. До завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" можно не ждать, что Россия заберет свои войска от украинской границы, или пойдет на существенную деэскалацию ситуации на востоке Украины. А в "символические даты" ситуация может даже обостриться. Об этом в комментарии УНН сказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Цитата

Так, на вопрос о том, когда можно ожидать деэскалации ситуации, собеседник УНН отметил: "Не скоро".

"Запад-2021", совместные российско-белорусские учения, их активная фаза в сентябре. К сентябрю будет угрожающий период, каждый день. Особенно опасны 9 мая или 24 августа, потому что Путин очень любит символические даты. Не исключено, что они захотят получить "Великую победу", или показать, что никакой независимости у Украины нет, и тому подобное. Но в принципе к октябрю - "красный" период", - заявил Арестович.

Справка

Отметим, что по данным белорусского оборонного ведомства, планируется, что учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября текущего года - под руководством начальников генеральных штабов Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Справка

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.

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