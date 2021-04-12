Арестович: до сентября каждый день будет нести угрозу эскалации со стороны РФ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. До завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" можно не ждать, что Россия заберет свои войска от украинской границы, или пойдет на существенную деэскалацию ситуации на востоке Украины. А в "символические даты" ситуация может даже обостриться. Об этом в комментарии УНН сказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.