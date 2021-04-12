Арестович: до вересня кожен день буде нести загрозу ескалації з боку РФ

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Так, на питання про те, коли можна очікувати деескалації ситуації, співрозмовник УНН зазначив: “Не скоро”.

“Захід-2021”, спільні російсько-білоруські навчання, їх активна фаза у вересні. До вересня буде загрозливий період, кожен день. Особливо небезпечні 9 травня або 24 серпня, тому що Путін дуже любить символічні дати. Не виключено, що вони захочуть отримати “Великую победу”, або показати, що ніякої Незалежності в України нема, тощо. Але в принципі до жовтня — “червоний” період“, — заявив Арестович.

Довідково

Зауважимо, що за даними білоруського оборонного відомства, планується, що навчання “Захід-2021” пройдуть з 10 по 16 вересня поточного року — під керівництвом начальників генеральних штабів Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Довідково

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.