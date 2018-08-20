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Арестованы счета "Укргаздобычи"

Киев • УНН

 • 11720 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На счета ПАО "Укргаздобыча" был наложен арест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает УНН.

Арестованы счета "Укргаздобычи"

"По состоянию на 20.08.2018 года арестованы только счета "Укргаздобычи", - отметили в пресс-службе.

По информации УГД, было принято решение о принудительном взыскании с "Укргаздобычи" более 261 млн грн в связи с нарушением ООО "Карпатыгаз", как оператором по договору совместной деятельности (СД), своих обязательств по договору лизинга перед ООО "Центр финансового лизинга".

Таким образом, отметили в пресс-службе, общество продолжает терпеть убытки от совместной деятельности в рамках договора с ООО "Карпатыгаз" и компанией "Мисен Ентерпрайзес АБ" (Misen Enterprises AB), который был расторгнут Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма 11 июля 2018. Об этом свидетельствует исполнительное производство отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 17 августа 2018 года.

"Соответствующее постановление было принято в соответствии с судебным решением из-за иска ООО "Центр финансового лизинга" солидарно ко всем участникам договора СД", - уточнили в ведомстве.

В УГД отметили, что из-за блокирования счетов крупнейшей газодобывающей компании Украины под угрозой - уплата налогов, рентных платежей, заработной платы работникам и обязательств перед контрагентами.

Как сообщал УНН, в Стокгольмском арбитраже АО "Укргаздобыча" разорвало с ООО "Карпатыгаз" договор о совместной деятельности.

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