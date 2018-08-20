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Арештовано рахунки "Укргазвидобування"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На рахунки ПАТ "Укргазвидобування" було накладено арешт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає УНН.

Арештовано рахунки "Укргазвидобування"

"Станом на 20.08.2018 року арештовано лише рахунки "Укргазвидобування", - наголосили у прес-службі.

За інформацією УГВ, було ухвалено рішення про примусове стягнення з "Укргазвидобування" понад 261 млн грн у зв’язку із порушенням ТОВ "Карпатигаз", як оператором за договором спільної діяльності (СД), своїх зобов’язань за договором лізингу перед ТОВ "Центр фінансового лізингу".

Таким чином, зазначили у прес-службі, товариство продовжує зазнавати збитків від спільної діяльності у рамках договору з ТОВ "Карпатигаз" та компанією "Місен Ентерпрайзес АБ" (Misen Enterprises AB), який було розірвано Арбітражним інститутом торгової палати Стокгольма 11 липня 2018 року. Про це свідчить виконавче провадження відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 17 серпня 2018 року.

"Відповідну постанову було ухвалено відповідно до судового рішення через позов ТОВ "Центр фінансового лізингу" солідарно до всіх учасників договору СД", - уточнили у відомстві.

В УГВ наголосили, що через блокування рахунків найбільшої газовидобувної компанії України під загрозою – сплата податків, рентних платежів, заробітної плати працівникам і зобов’язань перед контрагентами.

Як повідомляв УНН, у Стокгольмському арбітражі АТ “Укргазвидобування” розірвало з ТОВ “Карпатигаз” договір про спільну діяльність.

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