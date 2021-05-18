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Apple задерживает продажа новых IPad Pro из-за сложностей в производстве экранов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 22392 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Компания Apple задерживает, по меньшей мере на месяц, выпуск новых IPad Pro из-за сложностей в производстве экранов по технологии MiniLED. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Apple задерживает продажа новых IPad Pro из-за сложностей в производстве экранов - Bloomberg

Детали

Как пишет издание, основной проблемой является изготовление 12,9-дюймового нового MiniLED-экрана. Еще в апреле сообщалось, что новое устройство сталкивается с ограничениями в поставках из-за сложностей, связанных мини-светодиодными дисплеями.

Сейчас партнеры Apple прилагают все возможности, чтобы обеспечить производство сложных экранов в необходимых объемах.

Цитата:

"Планшет iPad Pro последней разработки официально должен поступить в продажу примерно через неделю, однако покупатели могут не получить его до июля. Даты доставки предварительно заказанных устройств уже продолжены с конца июня до начала июля", - отметил Bloomberg.

В то же время, компания заявила, что ожидает уменьшения дохода на сумму около 4 млрд долларов из-за слишком высокого спроса, и дефицит полупроводников.

Apple продает мини-светодиодный дисплей iPad Pro как панель Liquid Retina XDR. Дисплей Liquid Retina XDR предлагает широкий динамический диапазон, и аналогичный характеристикам Apple Pro Display XDR.

Напомним

20 апреля состоялась весенняя презентация Apple, на которой показали новые цветные моноблоки iMac, трекеры AirTag, новый iPhone 12 в новом фиолетовом цвете.

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