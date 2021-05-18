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The Guardian

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Apple затримує продаж нових IPad Pro через складнощі у виробництві екранів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 22393 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Компанія Apple затримує, щонайменше на місяць, випуск нових IPad Pro через складнощі у виробництві екранів за технологією MiniLED. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Apple затримує продаж нових IPad Pro через складнощі у виробництві екранів - Bloomberg

Деталі

Як пише видання, основною проблемою є виготовлення 12,9-дюймового нового MiniLED-екрану. Ще у квітні повідомлялося, що новий пристрій стикається з обмеженнями в поставках через складнощі, пов'язаних міні-світлодіодних дисплеїв.
Наразі партнери Apple докладають усіх можливостей, щоби забезпечити виробництво складних екранів у необхідних обсягах.

Цитата:

“Планшет iPad Pro останньої розробки офіційно має надійти у продаж приблизно за тиждень, однак покупці можуть не отримати його аж до липня. Дати доставки попередньо замовлених пристроїв вже продовжені з кінця червня до початку липня”,- зазначив Bloomberg.

Водночас, компанія заявила, що очікує зменшення доходу на близько 4 млрд доларів через занадто високий попит, та дефіцит напівпровідників.

Apple продає міні-світлодіодний дисплей iPad Pro як панель Liquid Retina XDR. Дисплей Liquid Retina XDR пропонує широкий динамічний діапазон, та аналогічний характеристикам Apple Pro Display XDR.

Нагадаємо

20 квітня відбулася весняна презентація Apple, на якій показали нові кольорові моноблоки iMac, трекери AirTag, новий iPhone 12 в новому фіолетовому кольорі.

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