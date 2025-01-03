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Apple выплатит $95 млн за тайное прослушивание через Siri

Apple выплатит $95 млн за тайное прослушивание через Siri

Киев  •  УНН

 • 5495 просмотра

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Apple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования иска о несанкционированной записи разговоров через Siri. Владельцы iPhone с 2014 года смогут получить до $20 компенсации за каждое устройство.

Apple выплатит 95 миллионов долларов для урегулирования гражданского иска, по которому компанию обвиняют в прослушивании владельцев iPhone и других устройств компании, используя для этого виртуального помощника Siri. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали 

Предложенное урегулирование завершит 5-летний судебный процесс, связанный с обвинениями в том, что Apple тайно активировала Siri для записи разговоров через iPhone и другие устройства, оснащенные виртуальным помощником, в течение более чем десяти лет.

Записи происходили даже тогда, когда люди не пытались активировать виртуального помощника словами «Привет, Siri». Некоторые из записанных разговоров передавались рекламодателям, чтобы продать их продукцию потребителям, которые, предположительно, будут заинтересованы в товарах и услугах, утверждалось в иске.

Обвинения в шпионаже Siri противоречат давнему обязательству Apple защищать приватность своих клиентов.

Apple не признает никаких правонарушений в мировом соглашении, которое еще должно быть утверждено окружным судьей США Джеффри Уайтом. Адвокаты по делу предложили назначить судебное заседание в Окленде на 14 февраля, чтобы пересмотреть условия.

Если урегулирование будет утверждено, десятки миллионов потребителей, которые владели iPhone и другими устройствами Apple с 17 сентября 2014 года до конца прошлого года, смогут подать иски. Каждый потребитель может получить до $20 за одно устройство с Siri, на которое распространяется действие урегулирования, хотя сумма выплаты может быть уменьшена или увеличена в зависимости от объема исков. Ожидается, что только 3-5% потребителей, которые имеют на это право, подадут иски.

Потребители, которые имеют на это право, смогут получить компенсацию максимум за пять устройств.

Урегулирование - это лишь часть из 705 миллиардов долларов прибыли Apple с сентября 2014 года. Это также часть примерно 1,5 миллиарда долларов, которые, по оценкам юристов, представляющих интересы потребителей, Apple пришлось бы заплатить, если бы компанию признали виновной в нарушении законов о прослушивании и других законов о конфиденциальности, если бы дело дошло до судебного разбирательства.

Кроме того, адвокаты, которые подали иск, могут получить до 29,6 миллиона долларов из фонда урегулирования, чтобы покрыть свои гонорары и другие расходы.

Напомним 

Акции Apple выросли на 16% с ноября, добавив $500 млрд к рыночной стоимости компании. Рост связывают с энтузиазмом в отношении ИИ и ожиданиями нового «суперцикла» iPhone.

Алина Волянская

Алина Волянская

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