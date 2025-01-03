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Apple виплатить $95 млн за таємне прослуховування через Siri

Apple виплатить $95 млн за таємне прослуховування через Siri

Київ • УНН

 • 25531 перегляди

Apple погодилась виплатити $95 млн для врегулювання позову щодо несанкціонованого запису розмов через Siri. Власники iPhone з 2014 року зможуть отримати до $20 компенсації за кожен пристрій.

Apple виплатить 95 мільйонів доларів для врегулювання цивільного позову, за яким компанію звинувачують в прослуховуванні власників iPhone та інших пристроїв компанії, використовуючи для цього віртуального помічника Siri. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі 

Запропоноване врегулювання завершить 5-річний судовий процес, пов'язаний зі звинуваченнями в тому, що Apple таємно активувала Siri для запису розмов через iPhone та інші пристрої, оснащені віртуальним помічником, протягом більш ніж десяти років.

Записи відбувалися навіть тоді, коли люди не намагалися активувати віртуального помічника словами "Привіт, Siri". Деякі із записаних розмов передавалися рекламодавцям, щоб продати їхню продукцію споживачам, які, імовірно, будуть зацікавлені в товарах і послугах, стверджувалося в позові.

Звинувачення у шпигунстві Siri суперечать давньому зобов'язанню Apple захищати приватність своїх клієнтів.

Apple не визнає жодних правопорушень у мировій угоді, яка ще має бути затверджена окружним суддею США Джеффрі Вайтом. Адвокати у справі запропонували призначити судове засідання в Окленді на 14 лютого, щоб переглянути умови.

Якщо врегулювання буде затверджено, десятки мільйонів споживачів, які володіли iPhone та іншими пристроями Apple з 17 вересня 2014 року до кінця минулого року, зможуть подати позови. Кожен споживач може отримати до $20 за один пристрій з Siri, на який поширюється дія врегулювання, хоча сума виплати може бути зменшена або збільшена залежно від обсягу позовів. Очікується, що лише 3-5% споживачів, які мають на це право, подадуть позови.

Споживачі, які мають на це право, зможуть отримати компенсацію максимум за п'ять пристроїв.

Врегулювання - це лише частина з 705 мільярдів доларів прибутку Apple з вересня 2014 року. Це також частина приблизно 1,5 мільярда доларів, які, за оцінками юристів, що представляють інтереси споживачів, Apple довелося б заплатити, якби компанію визнали винною в порушенні законів про прослуховування та інших законів про конфіденційність, якби справа дійшла до судового розгляду.

Окрім того, адвокати, які подали позов, можуть отримати до 29,6 мільйона доларів з фонду врегулювання, щоб покрити свої гонорари та інші витрати.

Нагадаємо 

Акції Apple зросли на 16% з листопада, додавши $500 млрд до ринкової вартості компанії. Зростання пов'язують з ентузіазмом щодо ШІ та очікуваннями нового "суперциклу" iPhone.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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