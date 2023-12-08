Apple увеличит производство iPhone в Индии до 50 миллионов единиц в год - WSJ

Apple и ее поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Производство iPhone в Индии планируется увеличить, и если планы будут реализованы, то на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone. Хотя крупнейшим производителем так же останется Китай.

Apple выбрала Индию как площадку для этапа производства бюджетных iPhone, которые будут проданы в 2025 году. До сих пор такая работа проводилась только в Китае. Ожидается, что первая очередь завода Foxconn, строящегося в южном штате Карнатака, начнет работать в апреле. На заводе будут производить 20 миллионов мобильных телефонов ежегодно. В планах Foxconn находится еще один мегазавод по производству iPhone, мощность которого аналогична заводу в Карнатаке. Согласно анонсированным планам, инвестиции Foxconn в Индию превысят 1,5 миллиарда долларов.

В сочетании с планами по расширению производства на существующем заводе Foxconn неподалеку Ченнаи и на другом имеющемся заводе, недавно купленном индийским конгломератом Tata, эти разработки означают, что Apple намерена в течение двух лет иметь возможность производить не менее 50-60 миллионов iPhone в Индии ежегодно. После этого годовая мощность может вырасти на десятки миллионов единиц.

Контекст

Тактика Apple отражает стремление технологических компаний, обеспокоенных зависимостью от Китая, переместить производства в Юго-Восточную и Южную Азию. Тенденцию ускоряют дипломатические усилия США и их союзников по блокированию доступа Пекина к передовым технологиям.

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