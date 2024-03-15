Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  64427 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  72395 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  121740 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  118171 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  127791 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  140903 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128096 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127252 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120885 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109155 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Новости по теме
Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

  •  2698 просмотра
Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

  •  3713 просмотра
Комиссия ООН собрала новые доказательства преступлений российской армии в Украине: обнародовала отчет

Комиссия ООН собрала новые доказательства преступлений российской армии в Украине: обнародовала отчет

  •  6544 просмотра
Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

  •  8451 просмотра
"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля

"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля

  •  7989 просмотра
путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

  •  10328 просмотра
Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

  •  10122 просмотра
россияне утром обстреляли поселок на Запорожье: погибла пожилая женщина

россияне утром обстреляли поселок на Запорожье: погибла пожилая женщина

  •  10538 просмотра
В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

  •  13096 просмотра
Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

  •  12366 просмотра

Популярные

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  100360 просмотра
Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

  •  110697 просмотра
Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

  •  54749 просмотра
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

  •  112618 просмотра
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

  •  39335 просмотра

Публикации

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  100360 просмотра
Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

14 марта 2024, 09:58  •  169740 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  201205 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  236680 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  259846 просмотра

Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

Apple приобрела канадскую компанию DarwinAI, которая специализируется на мониторинге производственных компонентов и оптимизации ИИ-моделей, чтобы повысить эффективность производства и потенциально сделать возможным создание ИИ на устройстве для iOS 18.

Технологии •   •  2698 просмотра
Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

Президент Европейского Совета Шарль Мишель саркастически поздравил владимира путина с "убедительной" победой на фиктивных президентских выборах в россии, где не было ни оппозиции, ни свободы, ни выбора.

политика •   •  3713 просмотра
Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

Комиссия ООН собрала новые доказательства преступлений российской армии в Украине: обнародовала отчет

Комиссия ООН обнаружила новые доказательства широкомасштабных нарушений прав человека и военных преступлений со стороны российских сил в Украине, включая неизбирательные нападения на гражданское население, пытки, изнасилования и незаконный вывоз детей.

Война •   •  6544 просмотра
Комиссия ООН собрала новые доказательства преступлений российской армии в Украине: обнародовала отчет

Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

Супружеская пара погибла, а их сын и двое подростков в возрасте 17 и 18 лет были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА в Винницкой области.

Война •   •  8451 просмотра
Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля

Лидер демократов в Сенате раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, - Чак Шумер назвал Нетаньяху "препятствием на пути к миру", а также призвал к проведению выборов в Израиле.

Новости Мира •   •  7989 просмотра
"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля

путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждает, что российский диктатор владимир путин потенциально может достичь своей цели, дискредитировав НАТО.

Война •   •  10328 просмотра
путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

российское военное руководство позволяет солдатам голосовать за путина на фиктивных выборах без физического присутствия или документов. К числу "избирателей" планируют добавить и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен.

Война •   •  10122 просмотра
Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

россияне утром обстреляли поселок на Запорожье: погибла пожилая женщина

76-летняя женщина погибла в результате российского артиллерийского обстрела села Долинка Запорожской области.

Война •   •  10538 просмотра
россияне утром обстреляли поселок на Запорожье: погибла пожилая женщина

В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Одессе, Украина, снова прогремели взрывы, когда ВС ВС Украины предупредили об угрозе баллистических ракет для южных регионов.

Война •   •  13096 просмотра
В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддерживает направление войск НАТО в Украину для тренировки украинских Вооруженных сил при условии достижения консенсуса между партнерами по альянсу.

Война •   •  12366 просмотра
Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ