Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

Apple приобрела канадскую компанию из сферы искусственного интеллекта DarwinAI, которая специализируется на технологиях наблюдения за компонентами во время производства. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Ни Apple, ни DarwinAI не объявляли об этой сделке, но согласно их профилям в LinkedIn несколько членов команды стартапа присоединились к командам машинного обучения Apple еще в январе.

Как отмечает Bloomberg, кроме помощи в повышении эффективности производства, DarwinAI использует методы, позволяющие делать модели ИИ меньше и быстрее. Это может быть полезно для генерации ИИ на устройстве, которое Apple надеется представить в iOS 18 в этом году.

Apple отстает в выпуске функций на основе генеративного ИИ по сравнению с такими конкурентами, как OpenAI, Google, Meta и Microsoft. В феврале Тим Кук заявил, что компания планирует представить такие функции "позже в этом году".

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