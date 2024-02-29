Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI

Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности о своих экспериментах с AI, однако компания обещает рассказать о своих планах по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в этом году. Такое заявление сделал главный исполнительный директор Тим Кук во время ежегодного собрания акционеров компании в среду. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Производитель iPhone видит невероятный прорывной потенциал для генеративного искусственного интеллекта, поэтому мы сейчас инвестируем значительные средства в эту сферу. Мы верим, что это откроет трансформационные возможности для пользователей, когда дело касается производительности, решения проблем и тому подобное. - заявил Кук.

Детали

Акционеры Apple в среду отклонили предложение пенсионного фонда AFL-CIO (крупнейшей американской федерации профсоюзов -ред.), который требовал от компании раскрыть больше информации о том, как она использует искусственный интеллект в своем бизнесе и свои этические принципы в отношении технологии.

Руководитель компании Apple - Кук утверждает, что искусственный интеллект уже работает за кулисами продуктов Apple, но обнародовать наработки компания не готова. Он пообещал позже в этом году объявить новости о новых функциях ИИ.

Каждый Mac, работающий на основе кремния Apple, является чрезвычайно мощной машиной с искусственным интеллектом. Фактически, сегодня на рынке нет лучшего компьютера для искусственного интеллекта. - сказал Кук.

Заметим, что ранее Bloomberg сообщал, что Apple планирует использовать искусственный интеллект для улучшения возможности поиска в данных, хранящихся на устройствах Apple.

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Контекст

AFL-CIO попросил Apple предоставить информацию об ИИ во время встречи Walt Disney DIS.N в апреле.

В частности, AFL-CIO хотят получить отчет об использовании компанией искусственного интеллекта "в ее бизнес-операциях и раскрыть любые этические принципы, принятые компанией в отношении использования компанией технологии искусственного интеллекта".

В своем подтверждающем заявлении в прокси-материалах Apple AFL-CIO написала, что "системы искусственного интеллекта нельзя обучать на роботах, защищенных авторским правом, или голосах, образах и выступлениях профессиональных исполнителей без прозрачности, согласия и компенсации создателям и правообладателям".

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Apple выступила против этой меры, заявив, что раскрытие информации может повлиять на стратегию, поскольку она конкурирует с конкурентами в быстро меняющейся сфере ИИ.