Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI
Киев • УНН
Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал раскрыть планы компании по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в 2024 году после того, как акционеры отклонили предложение, требовавшее большего раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта в Apple и его принципах.
Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности о своих экспериментах с AI, однако компания обещает рассказать о своих планах по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в этом году. Такое заявление сделал главный исполнительный директор Тим Кук во время ежегодного собрания акционеров компании в среду. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Производитель iPhone видит невероятный прорывной потенциал для генеративного искусственного интеллекта, поэтому мы сейчас инвестируем значительные средства в эту сферу. Мы верим, что это откроет трансформационные возможности для пользователей, когда дело касается производительности, решения проблем и тому подобное.
Детали
Акционеры Apple в среду отклонили предложение пенсионного фонда AFL-CIO (крупнейшей американской федерации профсоюзов -ред.), который требовал от компании раскрыть больше информации о том, как она использует искусственный интеллект в своем бизнесе и свои этические принципы в отношении технологии.
Руководитель компании Apple - Кук утверждает, что искусственный интеллект уже работает за кулисами продуктов Apple, но обнародовать наработки компания не готова. Он пообещал позже в этом году объявить новости о новых функциях ИИ.
Каждый Mac, работающий на основе кремния Apple, является чрезвычайно мощной машиной с искусственным интеллектом. Фактически, сегодня на рынке нет лучшего компьютера для искусственного интеллекта.
Заметим, что ранее Bloomberg сообщал, что Apple планирует использовать искусственный интеллект для улучшения возможности поиска в данных, хранящихся на устройствах Apple.
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Контекст
AFL-CIO попросил Apple предоставить информацию об ИИ во время встречи Walt Disney DIS.N в апреле.
В частности, AFL-CIO хотят получить отчет об использовании компанией искусственного интеллекта "в ее бизнес-операциях и раскрыть любые этические принципы, принятые компанией в отношении использования компанией технологии искусственного интеллекта".
В своем подтверждающем заявлении в прокси-материалах Apple AFL-CIO написала, что "системы искусственного интеллекта нельзя обучать на роботах, защищенных авторским правом, или голосах, образах и выступлениях профессиональных исполнителей без прозрачности, согласия и компенсации создателям и правообладателям".
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Apple выступила против этой меры, заявив, что раскрытие информации может повлиять на стратегию, поскольку она конкурирует с конкурентами в быстро меняющейся сфере ИИ.
Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI
Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал раскрыть планы компании по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в 2024 году после того, как акционеры отклонили предложение, требовавшее большего раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта в Apple и его принципах.
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