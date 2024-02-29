Акціонери Apple не хочуть розповідати громадськості про експерименти компанії з AI

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9654 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70924 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155276 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152441 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125967 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134028 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85818 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93402 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99004 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89777 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6606 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5274 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4996 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5554 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4616 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152441 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223920 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373386 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309506 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417573 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2800 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14953 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31814 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28601 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125967 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Акціонери Apple не хочуть розповідати громадськості про експерименти компанії з AI

Київ • УНН

 • 74628 перегляди

Генеральний директор Apple Тім Кук пообіцяв розкрити плани компанії щодо використання генеративного штучного інтелекту пізніше в 2024 році після того, як акціонери відхилили пропозицію, що вимагала більшого розкриття інформації про використання штучного інтелекту в Apple та його принципи.

Акціонери Apple не хочуть розповідати громадськості про експерименти компанії з AI

Акціонери Apple не хочуть розповідати громадськості про свої експерименти з AI, однак компанія обіцяє розповісти про свої плани щодо використання генеративного штучного інтелекту пізніше цього року. Таку заяву зробив головний виконавчий директор Тім Кук під час щорічних зборів акціонерів компанії в середу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Виробник iPhone бачить неймовірний проривний потенціал для генеративного штучного інтелекту, тому ми зараз інвестуємо значні кошти в цю сферу. Ми віримо, що це відкриє трансформаційні можливості для користувачів, коли справа стосується продуктивності, вирішення проблем тощо. 

– заявив Кук.

Деталі

Акціонери Apple у середу відхилили пропозицію пенсійного фондом AFL-CIO ( найбільшої американської федерації профспілок –ред.), який вимагав від компанії розкрити більше інформації про те, як вона використовує штучний інтелект у своєму бізнесі та свої етичні принципи щодо технології.

Керівник компанії Apple – Кук стверджує, що штучний інтелект вже працює за лаштунками продуктів Apple, але оприлюднювати напрацювання компанія не готова. Він пообіцяв пізніше цього року оголосити новини про нові функції ШІ.

Кожен Mac, який працює на основі кремнію Apple, є надзвичайно потужною машиною зі штучним інтелектом. Фактично, сьогодні на ринку немає кращого комп’ютера для штучного інтелекту. 

– сказав Кук.

Зауважимо, що раніше Bloomberg повідомляв, що Apple планує використовувати штучний інтелект для покращення можливості пошуку в даних, що зберігаються на пристроях Apple.

Генеративні функції ШІ від Apple з’являться упродовж 2024 року02.02.24, 10:05 • 28538 переглядiв

Контекст

AFL-CIO  попросив Apple надати інформацію про ШІ під час зустрічі Walt Disney DIS.N у квітні.

Зокрема, AFL-CIO хочуть отримати звіт про використання компанією штучного інтелекту "в її бізнес-операціях і розкрити будь-які етичні принципи, прийняті компанією щодо використання компанією технології штучного інтелекту".

У своїй підтверджуючій заяві в проксі-матеріалах Apple AFL-CIO написала, що "системи штучного інтелекту не можна навчати на роботах, захищених авторським правом, або голосах, образах і виступах професійних виконавців без прозорості, згоди та компенсації творцям і правовласникам".

Apple відмовляється від проекту безпілотного електромобіля28.02.24, 05:26 • 26558 переглядiв

Apple виступила проти цього заходу, заявивши, що розкриття інформації може вплинути на стратегію, оскільки вона конкурує з конкурентами у швидкозмінній сфері ШІ.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Reuters
Bloomberg L.P.
Apple Inc.
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18