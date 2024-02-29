Акціонери Apple не хочуть розповідати громадськості про експерименти компанії з AI

Акціонери Apple не хочуть розповідати громадськості про свої експерименти з AI, однак компанія обіцяє розповісти про свої плани щодо використання генеративного штучного інтелекту пізніше цього року. Таку заяву зробив головний виконавчий директор Тім Кук під час щорічних зборів акціонерів компанії в середу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Виробник iPhone бачить неймовірний проривний потенціал для генеративного штучного інтелекту, тому ми зараз інвестуємо значні кошти в цю сферу. Ми віримо, що це відкриє трансформаційні можливості для користувачів, коли справа стосується продуктивності, вирішення проблем тощо. – заявив Кук.

Деталі

Акціонери Apple у середу відхилили пропозицію пенсійного фондом AFL-CIO ( найбільшої американської федерації профспілок –ред.), який вимагав від компанії розкрити більше інформації про те, як вона використовує штучний інтелект у своєму бізнесі та свої етичні принципи щодо технології.

Керівник компанії Apple – Кук стверджує, що штучний інтелект вже працює за лаштунками продуктів Apple, але оприлюднювати напрацювання компанія не готова. Він пообіцяв пізніше цього року оголосити новини про нові функції ШІ.

Кожен Mac, який працює на основі кремнію Apple, є надзвичайно потужною машиною зі штучним інтелектом. Фактично, сьогодні на ринку немає кращого комп’ютера для штучного інтелекту. – сказав Кук.

Зауважимо, що раніше Bloomberg повідомляв, що Apple планує використовувати штучний інтелект для покращення можливості пошуку в даних, що зберігаються на пристроях Apple.

Генеративні функції ШІ від Apple з’являться упродовж 2024 року

Контекст

AFL-CIO попросив Apple надати інформацію про ШІ під час зустрічі Walt Disney DIS.N у квітні.

Зокрема, AFL-CIO хочуть отримати звіт про використання компанією штучного інтелекту "в її бізнес-операціях і розкрити будь-які етичні принципи, прийняті компанією щодо використання компанією технології штучного інтелекту".

У своїй підтверджуючій заяві в проксі-матеріалах Apple AFL-CIO написала, що "системи штучного інтелекту не можна навчати на роботах, захищених авторським правом, або голосах, образах і виступах професійних виконавців без прозорості, згоди та компенсації творцям і правовласникам".

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Apple виступила проти цього заходу, заявивши, що розкриття інформації може вплинути на стратегію, оскільки вона конкурує з конкурентами у швидкозмінній сфері ШІ.