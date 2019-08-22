Apple представит в сентябре новые смартфоны и ноутбук с диагональю 16 дюймов - СМИ

Новые модели смартфонов, предположительно, будут названы Pro iPhone: они заменят в линейке iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки будут оснащены дополнительной камерой, которая “позволит пользователям захватить в поле зрения объектива больше пространства”, пишет агентство. В них также будет установлена модернизированная система Face ID — сенсора трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата. Кроме того, повысится водонепроницаемость устройств, обновится дисплей OLED, появится более мощный процессор A13.

В то же время Bloomberg отмечает, что новые модели не будут поддерживать мобильную связь пятого поколения (5G).

Что касается MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, то он “станет самым большим в линейке” ноутбуков компании, подчеркивает агентство. Помимо этого, Apple планирует выпустить новые планшеты iPad Pro “с улучшенной фотокамерой и более мощным процессором”.

Стоит напомнить, что Apple прекратила прослушивать пользователей через Siri.