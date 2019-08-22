Apple представит в сентябре новые смартфоны и ноутбук с диагональю 16 дюймов - СМИ

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Американская корпорация Apple в сентябре представит три новых смартфона iPhone и ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Новые модели смартфонов, предположительно, будут названы Pro iPhone: они заменят в линейке iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки будут оснащены дополнительной камерой, которая “позволит пользователям захватить в поле зрения объектива больше пространства”, пишет агентство. В них также будет установлена модернизированная система Face ID — сенсора трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата. Кроме того, повысится водонепроницаемость устройств, обновится дисплей OLED, появится более мощный процессор A13.

В то же время Bloomberg отмечает, что новые модели не будут поддерживать мобильную связь пятого поколения (5G).

Что касается MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, то он “станет самым большим в линейке” ноутбуков компании, подчеркивает агентство. Помимо этого, Apple планирует выпустить новые планшеты iPad Pro “с улучшенной фотокамерой и более мощным процессором”.

Стоит напомнить, что Apple прекратила прослушивать пользователей через Siri.

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