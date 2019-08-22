Apple представить у вересні нові смартфони і ноутбук з діагоналлю 16 дюймів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Американська корпорація Apple у вересні представить три нових смартфона iPhone і ноутбук MacBook Pro зі збільшеним 16-дюймовим екраном. Про це в четвер повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела, передає УНН.
Нові моделі смартфонів, імовірно, будуть названі Pro iPhone: вони замінять в лінійці iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Новинки будуть оснащені додатковою камерою, яка “дозволить користувачам захопити в поле зору об’єктива більше простору”, пише агентство. У них також буде встановлена модернізована система Face ID — сенсора тривимірного сканування особи для розблокування апарату. Крім того, підвищиться водонепроникність пристроїв, оновиться дисплей OLED, з’явиться більш потужний процесор A13.
У той же час Bloomberg відзначає, що нові моделі не будуть підтримувати мобільний зв’язок п’ятого покоління (5G).
Що стосується MacBook Pro з 16-дюймовим екраном, то він “стане найбільшим в лінійці” ноутбуків компанії, підкреслює агентство. Крім цього, Apple планує випустити нові планшети iPad Pro “з поліпшеною камерою і більш потужним процесором”.
Варто нагадати, що Apple припинила прослуховувати користувачів через Siri.