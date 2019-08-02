Apple припинила прослуховувати користувачів через Siri - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Apple тимчасово перестала прослуховувати анонімні запити користувачів Siri, які, як повідомлялося раніше, компанія вивчала для поліпшення роботи голосового помічника. Як пише видання The Verge, це рішення було прийняте після публікації газети The Guardian, в якій співробітник Apple розповів, що підрядники компанії нерідко чують конфіденційні розмови користувачів і дізнаються про їх медичні діагнози, кримінальну активність і інтимне життя, пише УНН.
“Ми прагнемо максимально поліпшити можливості голосового помічника Siri, при цьому захищаючи конфіденційність користувачів”, — заявив представник Apple в своєму зверненні до The Verge.
У компанії запевнили, що почали перевірку і призупинили програму атестації Siri по всьому світу. Крім того, в рамках майбутніх оновлень програмного забезпечення користувачам дозволять самим вирішувати, чи брати участь їм у оцінці голосового помічника. При цьому в Apple не уточнили, чи означає це, що компанія більше не зберігає голосові записи користувачів на своїх серверах.
Як повідомляв УНН, Білл Гейтс вважає головною своєю помилкою, що дозволив корпорації Google придбати Android.