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Apple представила MacBook Air с M4: новая мощность и голубой цвет

Киев • УНН

 • 16017 просмотра

Apple анонсировала обновленный MacBook Air с процессором M4, который в 2 раза быстрее M1. Ноутбук получил новую веб-камеру, поддержку ИИ и до 18 часов автономной работы.

Apple представила MacBook Air с M4: новая мощность и голубой цвет

Apple анонсировала новую версию MacBook Air, оснащенную процессором M4, который теперь предлагается в стильном голубом цвете. Об этом сообщает Apple, передает УНН.

Детали

Обновленный MacBook Air получил несколько важных улучшений, хотя его внешний вид остался знакомым. Главным изменением является новый 10-ядерный чип M4, который обеспечивает повышенную производительность. В сочетании с поддержкой до 32 ГБ унифицированной оперативной памяти, этот ноутбук вдвое быстрее предыдущей модели на чипе M1 и в 23 раза мощнее вариантов с процессорами Intel.

Одной из главных особенностей является акцент на искусственный интеллект, который дает пользователям доступ к технологии Apple Intelligence. Также компания обещает, что на одном заряде новый MacBook Air может работать до 18 часов.

Обновленный ноутбук оснащен новой 12-мегапиксельной веб-камерой с поддержкой функций Center Stage и Desk View, что позволяет автоматически держать пользователя в центре кадра во время видеозвонков, а также одновременно демонстрировать рабочий стол.

MacBook Air будет доступен с дисплеями размером 13,6 дюйма и 15,3 дюйма, оба с Liquid Retina. Эти модели поддерживают подключение двух внешних мониторов с разрешением 6K.

Стартовая цена обновленной модели с 13-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища составляет 999 долларов, что на 100 долларов дешевле предыдущих версий. Тем не менее, цены в Украине могут быть выше.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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