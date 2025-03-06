Apple представила MacBook Air с M4: новая мощность и голубой цвет
Киев • УНН
Apple анонсировала обновленный MacBook Air с процессором M4, который в 2 раза быстрее M1. Ноутбук получил новую веб-камеру, поддержку ИИ и до 18 часов автономной работы.
Apple анонсировала новую версию MacBook Air, оснащенную процессором M4, который теперь предлагается в стильном голубом цвете. Об этом сообщает Apple, передает УНН.
Детали
Обновленный MacBook Air получил несколько важных улучшений, хотя его внешний вид остался знакомым. Главным изменением является новый 10-ядерный чип M4, который обеспечивает повышенную производительность. В сочетании с поддержкой до 32 ГБ унифицированной оперативной памяти, этот ноутбук вдвое быстрее предыдущей модели на чипе M1 и в 23 раза мощнее вариантов с процессорами Intel.
Одной из главных особенностей является акцент на искусственный интеллект, который дает пользователям доступ к технологии Apple Intelligence. Также компания обещает, что на одном заряде новый MacBook Air может работать до 18 часов.
Обновленный ноутбук оснащен новой 12-мегапиксельной веб-камерой с поддержкой функций Center Stage и Desk View, что позволяет автоматически держать пользователя в центре кадра во время видеозвонков, а также одновременно демонстрировать рабочий стол.
MacBook Air будет доступен с дисплеями размером 13,6 дюйма и 15,3 дюйма, оба с Liquid Retina. Эти модели поддерживают подключение двух внешних мониторов с разрешением 6K.
Стартовая цена обновленной модели с 13-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища составляет 999 долларов, что на 100 долларов дешевле предыдущих версий. Тем не менее, цены в Украине могут быть выше.
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