Apple представила MacBook Air з M4: нова потужність та блакитний колір

Apple анонсувала нову версію MacBook Air, оснащену процесором M4, що тепер пропонується в стильному блакитному кольорі. Про це повідомляє Apple, передає УНН.

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Оновлений MacBook Air отримав кілька важливих покращень, хоча його зовнішній вигляд залишився знайомим. Головною зміною є новий 10-ядерний чип M4, що забезпечує підвищену продуктивність. У поєднанні з підтримкою до 32 ГБ уніфікованої оперативної пам'яті, цей ноутбук є вдвічі швидшим за попередню модель на чипі M1 і в 23 рази потужнішим за варіанти з процесорами Intel.

Однією з головних особливостей є акцент на штучний інтелект, що дає користувачам доступ до технології Apple Intelligence. Також, компанія обіцяє, що на одному заряді новий MacBook Air може працювати до 18 годин.

Оновлений ноутбук оснащений новою 12-мегапіксельною вебкамерою з підтримкою функцій Center Stage і Desk View, що дозволяє автоматично тримати користувача в центрі кадру під час відеодзвінків, а також одночасно демонструвати робочий стіл.

MacBook Air буде доступний з дисплеями розміром 13,6 дюйма та 15,3 дюйма, обидва з Liquid Retina. Ці моделі підтримують підключення двох зовнішніх моніторів з роздільною здатністю 6K.

Стартова ціна оновленої моделі з 13-дюймовим екраном, 16 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища становить 999 доларів, що на 100 доларів дешевше за попередні версії. Втім, ціни в Україні можуть бути вищими.

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