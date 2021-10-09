Apple подала апелляцию на решение суда по делу против Epic Games

Контекст

10 Сентября этот же суд вынес решение по делу Apple против Epic Games. В нем говорилось о том, что Apple не может в обязательном порядке требовать оплаты в своем онлайн-магазине только через собственную платежную систему. Пользуясь этой системой, продавцы должны были выплачивать Apple комиссию в 15-30% с каждой продажи. Epic Games настаивала, что продавцы имеют право использовать свои платежные системы, что позволит им не платить комиссию. Если данное решение когда-либо будет реализовано на практике, продавцы приложений смогут получать большую, чем раньше, прибыль. Однако Apple потеряет важный источник дохода и будет не столь заинтересована в поддержке онлайн-магазина.

Продавцы могли бы потребовать применения данного принципа на других платформах, где владельцы магазинов собирают комиссии, что привело бы к значительным изменениям на данном рынке.

Однако пока Apple не намерена мириться с принятым судом решением. Рассмотрение апелляции начнется не раньше ноября, а сам процесс может затянуться на несколько лет. Изменения на рынке мобильных приложений, как минимум, откладываются на долгое время.

Дело Apple против Epic Games

14 августа 2020 года стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорацию Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшей 13 августа 2020 года, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам покупать игровую валюту и совершать другие покупки непосредственно внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite. Затем федеральный судья Роджерс признал, что удаление игры является правомерным.

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Адвокаты Fortnite утверждали, что Apple монополизировала рынок приложений для своих устройств. Владелец магазина требует от разработчика или издателя, которые разместили приложение на этой площадке, 30% полученных от внутриигровых продаж средств. Владелец приложения не имеет права продавать эти товары напрямую, минуя интерфейс магазина Apple.

Защитники Apple указывали, что компания не может считаться монополистом, потому что является одним из участников рынка приложений. Внутриигровые товары для Forntite можно купить на других платформах в обход магазина Apple, что исключает обвинения в монополизме, пояснила юрист.

10 сентября суд решил, что Epic Games должна возместить Apple все убытки в результате самостоятельной продажи внутриигровых товаров. Однако при этом судья отметил, что в будущем Apple не имеет права запрещать разработчикам размещать внутри приложений ссылки на альтернативные платежные системы.