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Apple подала апеляцію на рішення суду у справі проти Epic Games

Apple подала апеляцію на рішення суду у справі проти Epic Games

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Компанія Apple подала апеляцію на рішення суду щодо порядку здійснення платежів в її мобільному додатку. Відповідний документ розміщений в п'ятницю в базі даних федерального суду Північного округу штату Каліфорнія, передає УНН.

Контекст

10 вересня цей же суд виніс рішення у справі Apple проти Epic Games. У ньому йшлося про те, що Apple не може в обов’язковому порядку вимагати оплати в своєму онлайн-магазині тільки через власну платіжну систему. Користуючись цією системою, продавці повинні були виплачувати Apple комісію в 15-30% з кожного продажу. Epic Games наполягала, що продавці мають право використовувати свої платіжні системи, що дозволить їм не платити комісію. Якщо дане рішення коли-небудь буде реалізовано на практиці, продавці додатків зможуть отримувати більший, ніж раніше, прибуток. Однак Apple втратить важливе джерело доходу і буде не настільки зацікавлена ​​в підтримці онлайн-магазину.

Продавці могли б зажадати застосування даного принципу на інших платформах, де власники магазинів збирають комісії, що призвело б до значних змін на даному ринку.

Однак поки Apple не має наміру миритися з прийнятим судом рішенням. Розгляд апеляції почнеться не раніше листопада, а сам процес може затягнутися на кілька років. Зміни на ринку мобільних додатків, як мінімум, відкладаються на довгий час.

Справа Apple проти Epic Games

14 серпня 2020 року стало відомо, що Epic Games подала в суд на корпорації Apple і Google після того, як вони видалили гру Fortnite з каталогів магазинів App Store і Google Play. Apple і Google пояснили видалення відеоігри (є найвідомішим продуктом Epic Games) зі своїх магазинів тим, що оновлена ​​версія Fortnite, що вийшла 13 серпня 2020 року, порушує їх правила, оскільки дозволяє гравцям купувати ігрову валюту і здійснювати інші покупки безпосередньо всередині гри, обходячи вбудовані платіжні механізми каталогів додатків. Восени минулого року суд в Окленді вже розглядав питання про те, чи слід Apple відновити доступ до Fortnite. Федеральний суддя Роджерс тоді визнала, щоб видалення гри є правомірним.

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Адвокати Fortnite стверджували, що Apple монополізувала ринок додатків для своїх пристроїв. Власник магазину вимагає від розробника або видавця, які розмістили додаток на цьому майданчику, 30% отриманих від внутрішньоігрових продажів засобів. Власник програми не має права продавати ці товари безпосередньо, минаючи інтерфейс магазину Apple.

Захисники Apple вказували, що компанія не може вважатися монополістом, тому що є одним з учасників ринку додатків. Внутрішньоігрові товари для Forntite можна придбати на інших платформах в обхід магазину Apple, що виключає звинувачення в монополізмі, пояснила юрист.

10 вересня суд вирішив, що Epic Games повинна відшкодувати Apple всі збитки в результаті самостійного продажу внутрішньоігрових товарів. Однак при цьому суддя зазначив, що в майбутньому Apple не має права забороняти розробникам розміщувати всередині додатків посилання на альтернативні платіжні системи.

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