Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-полицейскому из Кривого Озера
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Апелляционный суд изменил меру пресечения для четвертого экс-полицейского из Кривого Озера, причастного к смерти жителя пгт Кривое Озеро Александра Цукермана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе апелляционного суда Николаевской области.
Так, 24 августа 2016 г. около 3:30 ч. работники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину Цукерману А.Б. телесные повреждения, от которых последний погиб.
15 ноября 2016 г. четвертому подозреваемому Богачу Р.М. сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.
Постановлением следственного судьи Центрального районного суда г. Николаева от 16 ноября 2016 г. отказали в ходатайстве следователю прокуратуры Николаевской области о содержании под стражей Богача Р.М. и применили к нему круглосуточный домашнего ареста. В свою очередь, защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу, в которой согласился с отказом в удовлетворении ходатайства следователя, однако указал, что круглосуточный домашний арест является слишком суровым наказанием.
В результате, апелляционная инстанция применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в определенное время суток - с 22-00 часов до 07-00 часов следующего дня до 25.12.2016 года, возложив на него обязанности являться по каждому требованию следователя, прокурора и суда.
Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его объявления и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Напомним, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для четвертого экс-полицейского из Кривого Озера, причастного к смерти жителя пгт Кривое Озеро Александра Цукермана.