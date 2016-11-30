Апеляційний суд змінив запобіжний захід екс-поліцейському з Кривого Озера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Апеляційний суд змінив запобіжний захід для четвертого екс-поліцейського з Кривого Озера, причетного до смерті жителя смт Криве Озеро Олександра Цукермана. Про це УНН повідомили у прес-службі апеляційного суду Миколаївської області.
Так, 24 серпня 2016 року близько 03:30 год. працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові Цукерману О.Б. тілесні ушкодження, від яких останній загинув.
Вже 15 листопада 2016 року четвертому підозрюваному Богачу Р.М. повідомлено про підозру в вчиненні вказаного злочину.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 16 листопада 2016 року відмовлено в клопотанні слідчому прокуратури Миколаївської області про тримання під вартою Богача Р.М. і застосовано щодо нього цілодобовий домашнього арешт. В свою чергу, захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу, в якій погодився з відмовою в задоволенні клопотання слідчого, проте вказав, що цілодобовий домашній арешт є занадто суворим покаранням.
В результаті, апеляційна інстанція застосувала до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати житло у певний період доби — з 22-00 години до 07-00 години наступного дня до 25.12.2016 року, поклавши на нього обов’язки прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду.
Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для четвертого екс-поліцейського з Кривого Озера, причетного до смерті жителя смт Криве Озеро Олександра Цукермана.