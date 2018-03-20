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Апелляционный суд тоже отказался отстранить Вугельмана от должности заместителя мэра Одессы

Апелляционный суд тоже отказался отстранить Вугельмана от должности заместителя мэра Одессы

Киев  •  УНН

 • 7721 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Апелляционный суд Киева признал законным решение Соломенского районного суда города Киева, которым прокуратуре было отказано в отстранении от выполнения служебных обязанностей заместителя городского головы Одессы Павла Вугальмана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

"20 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Вугельмана П.В., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 01 марта 2018 года. .. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Сейчас суд рассматривает апелляционную жалобу прокуратуры относительно меры пресечения Вугельману.

Как сообщал УНН, Вугельман подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, суд отказался отстранить Труханова с должности мэра Одессы.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю.

26 февраля Апелляционный суд Киева отказался менять Труханову меру пресечения, оставив в силе решение суда первой инстанции.

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