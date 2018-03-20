Апеляційний суд теж відмовився відсторонити Вугельмана від посади заступника мера Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Апеляційний суд Києва визнав законним рішення Солом’янського районного суду міста Києва, яким прокуратурі було відмовлено у відстороненні від виконання службових обов’язків заступника міського голови Одеси Павла Вугальмана. Про це УНН повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва.
“20 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні щодо підозрюваного Вугельмана П.В., подану на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 01 березня 2018 року... За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 01 березня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора — без задоволення”, — йдеться у повідомленні.
Наразі суд розглядає апеляційну скаргу прокуратури щодо запобіжного заходу Вугельману.
Як повідомляв УНН, Вугельман підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, суд відмовився відсторонити Труханова з посади мера Одеси.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.
Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Труханову і його заступнику.
26 лютого Апеляційний суд Києва відмовився змінювати Труханову запобіжний захід, залишивши у силі рішення суду першої інстанції.